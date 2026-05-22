Elektrik Fiyatları Yeniden Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 127 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55 azalarak 320 milyon 804 bin 661 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 127 lira, en düşük 09.00-12.00 saatleri arasında 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 561 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 700 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 20 lira olarak kayıtlara geçti.