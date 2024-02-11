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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 621 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 130,5 artışla 1 milyar 47 milyon 38 bin 444 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 621 lira, en düşük 00.00 ve 02.00'de 500 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1503 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1613 lira 95 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 14 lira 99 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

11.02.2024 14:57
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 621 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 130,5 artışla 1 milyar 47 milyon 38 bin 444 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 621 lira, en düşük 00.00 ve 02.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1503 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1613 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 14 lira 99 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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