Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 661 lira 99 kuruş, en düşük 1248 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 azalışla 1 milyar 228 milyon 533 bin 381 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 661 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de ve 13.00'te 1248 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 90 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 91 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 680 lira, en düşük 990 lira olarak kayıtlara geçti.