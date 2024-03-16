Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 90 kuruş, en düşük 276 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 24,8 azalarak 1 milyar 44 milyon 925 bin 355 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 699 lira 90 kuruş, en düşük 12.00'de 276 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1887 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1898 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.