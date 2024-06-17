Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 561 lira 1 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,6 azalarak 625 milyon 174 bin 811 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 21.00'de 2 bin 561 lira 1 kuruş, en düşük 11.00'de 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1123 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1102 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 648 lira, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.