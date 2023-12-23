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Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor - Son Dakika
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Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 650 lira, en düşük saat 02.00'de 980 lira olarak tespit edildi.

Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor
23.12.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:32
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,6 azalarak 921 milyon 218 bin 410 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 650 lira, en düşük saat 02.00'de 980 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1663 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1698 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1344 lira 55 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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