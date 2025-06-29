Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yükseldi

29.06.2025 14:30
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Spot piyasada yarın için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 110 artarak 1 milyar 845 milyon 499 bin 129 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 1050 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 771 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 795 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 42 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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