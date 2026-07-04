Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

04.07.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın spot piyasada en yüksek 3.500 lira, en düşük 169,98 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük 169 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,3 azalarak 819 milyon 869 bin 63 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük saat 10.00'da 169 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1430 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1492 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 45 lira 41 kuruş, en düşük 700 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Müjdeyi verdiler TFF’den yeni futbol kuralları açıklaması Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 15:01:54. #7.13#
SON DAKİKA: Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.