Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı

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Elektrikte konut abonelerine yönelik yapılan yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12.4 oranında yapılan zam dün gece itibarıyla başladı. Doğal gazda ise mesken abonelerine artış yapılmadı.

05.04.2025 08:11
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre; "elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış" gerekçesiyle konut abonelerine yönelik yüzde 25 oranında artış yapıldı.

ZAMLI TARİFE BAŞLADI

Elektrik fiyatlarındaki zamlı tarife dün gece itibarıyla başladı. EPK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur."

DOĞAL GAZDA DA SANAYİYE YÜZDE 20 ZAM

BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre de nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24.2 oranında artış yapıldı. Doğal gazda da yeni zamlı tarife dün gece itibarıyla başladı. Doğal gazda mesken abonelerine artış yapılmadı.

Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı
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Son Dakika Ekonomi Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Makarnacılar nasıl böyle ıyımı 62 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Allah Allah ak makarnalar niye yok? 51 13 Yanıtla
  • 220198:
    s.g ayyas izmirde elektirik 520 geliyor su 1100 geliyor hangisi ozel hrngisi kamu makarnacilar tiksinn seni 19 27 Yanıtla
  • 248612:
    Başkası bedavamı verecek. Daha gelmeden, İstanbul'un anasını öptüler, gelseler ülkenin tamamını iş yapmadan öpecekler. 9 21 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Peki belirlenen kota ne olacak bu zamla beraber geçen ay 800 harcayan 1200 bulur 1200 bulunca 2400 olacak sayın baştaki h0kümet tamam merkez bankasına para lazım anladık peki bu parayı sürekli halktan çıkarmakmı adalet şimdi şu rezilliğin ortalamasını bulun belirlenen elektrik kotası ne olacak insanların canına tak etti edecek haberiniz olsun 25 3 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Siz misiniz yapma denileni yapan alın size zammmmm 20 5 Yanıtla
  • Murat:
    Birtane vardı ya açın cam pencereyi doğalgaz bedava bedava diyen yalaka içimden gereğini yaptım 22 2 Yanıtla
  • ayşe onat:
    çok iyi çok iyi alkol ve sigara ve de günaha verdiğiniz paraları elektrik faturasına yatırın hiç cebi etkilemiyor o zaman.pas pas paraları elektriğe...oh ohhh 8 14 Yanıtla
  • astronot marslı:
    elektrik ucuzdu zaten elektrik li araba alan düşün sün bana gelio 700 simfi gelecek 1000 normal starbucks ta 3 kahve parası 5 14 Yanıtla
  • Behzat:
    akaryakıt elektrik birde ulaşıma yapılsa yanan dolarların yeri dolar sıkıntı yok. 12 6 Yanıtla
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