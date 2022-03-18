Elektrik maliyetlerinin artması halinde destekleme bedeli kullanımına ilişkin detaylar belirlendi - Son Dakika
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Elektrik maliyetlerinin artması halinde destekleme bedeli kullanımına ilişkin detaylar belirlendi

18.03.2022 10:19
Elektrik maliyetlerinin artması halinde destekleme bedeli kullanımına ilişkin detaylar belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), ulusal ve uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarında ve/veya kaynak maliyetleri arasındaki farklarda makul olmayan artışlar olması halinde, arz güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin korunması...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), ulusal ve uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarında ve/veya kaynak maliyetleri arasındaki farklarda makul olmayan artışlar olması halinde, arz güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin korunması kapsamında destekleme bedeli kullanımına ilişkin detaylar tespit edildi.

EPDK'nin "Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ulusal ve uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarında ve/veya kaynak maliyetlerinde makul olmayan artışlar olması halinde, söz konusu artışların arz güvenliğini olumsuz etkileyeceğinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilerek EPDK'ye bildirildiği ve/veya tüketicileri olumsuz etkileyeceğinin EPDK tarafından tespit edildiği durumlarda, bakanlığın görüşü alınarak, Kurul usul ve esasları kapsamında, her seferinde 6 ayı geçmemek üzere işlem tesis edilebilecek.

Ayrıca, azami uzlaştırma fiyatı, söz konusu usul ve esaslar kapsamında Kurul tarafından belirlenecek. Kaynak bazında azami uzlaştırma fiyatları, piyasa işletmecisi tarafından aylık olarak güncellenecek.

Destekleme bedeli ise uzlaştırma dönemi bazında piyasa işletmecisi tarafından hesaplanacak. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için yapılacak hesaplamalarda ise azami uzlaştırma fiyatı olarak ana kaynak için belirlenen fiyat dikkate alınacak.

Kaynak bazında belirlenen azami uzlaştırma fiyatları, enerji üretimine girdi olan emtia fiyatları ile enflasyon ve döviz kuru parametrelerinden biri veya birden fazlasına ilave olarak Kurul tarafından uygun görülen diğer parametreler dikkate alınarak güncellenecek.

Destekleme bedeli, kurul tarafından kaynak bazında belirlenen azami uzlaştırma fiyatları kullanılarak, uzlaştırma dönemi bazında piyasa işletmecisi tarafından hesaplanacak.

Destekleme bedeli, üretim maliyeti düşük üreticilerden karşılanacak, arz güvenliğinin sağlanması ve veya tüketicilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Destekleme bedelinin hesaplanması kapsamında, maliyeti yüksek üretim tesislerinin desteklenmesi sonrasında kalan tutar, görevli tedarik şirketlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin ilgili bentleri kapsamında tanımlanan kategorinin uzlaştırmaya esas geçiş miktarları oranında ilgili piyasa katılımcılarına yansıtılacak.

Bu madde kapsamında uzlaştırma dönemi bazında uzlaştırmaya esas, veriş miktarı hesaplanırken, ilgili üretim tesisinin uzlaştırmaya esas üretim miktarından Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile doğrudan tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması kapsamında satışa konu enerji miktarları çıkarılacak.

Ayrıca, piyasa katılımcıları, fatura son ödeme tarihi geçmemiş fatura dönemleri için, faturalarına yansıması öngörülen destekleme bedeli borç tutarlarına ilişkin olarak teminat sunmakla yükümlü olacak.

Teminata esas üretim miktarı hesaplanırken, EÜAŞ ile doğrudan veya tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması yapmış olan üretim tesislerinin anlaşmaya konu satış miktarları hesaplamaya dahil edilmeyecek.

Faturalarına destekleme vadeli borç tutarı yansıması öngörülen piyasa katılımcılarının bulundurduğu teminat tutarının, bulundurması gereken toplam teminat tutarını karşılamaması halinde, söz konusu eksik tutarlar varsa ilgili piyasa katılımcısının avans alacak tutarından teminat hesaba aktarılacak.

Teminat tutarları, ilgili piyasa katılımcılarının Teminat Usul ve Esasları kapsamında sundukları ek teminata dahil edilecek.

Faturalama, teminatlar, ödemeler, ödemelerin yapılmaması, uzlaştırma bildirimlerine ve faturalara yapılan itirazlar ve düzeltmelere ilişkin süreçler için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

EÜAŞ'ın elektrik enerjisi satın alımı kapsamında enerji temin ettiği üretim tesislerinin söz konusu satışa konu ikili anlaşma miktarları, üretim tesisi bazında, söz konusu enerjinin teslimine başlanmadan en geç iki iş günü öncesine kadar uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerini esas alarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin uzlaştırmaya ve faturalamaya ilişkin hükümleri uyarınca belirlenen sürelerde EÜAŞ tarafından piyasa işletmecisine bildirilecek.

YORUMLAR
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Kamuda enerji tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında değişikliğe gidildi Kamuda enerji tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında değişikliğe gidildi Elektrik tesislerinin tamamlanmasında referans olan inşaat süreleri belirlendi Elektrik tesislerinin tamamlanmasında referans olan inşaat süreleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Enerji, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik maliyetlerinin artması halinde destekleme bedeli kullanımına ilişkin detaylar belirlendi - Son Dakika


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