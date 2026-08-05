Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanması - Son Dakika
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Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanması

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Spot piyasada elektrik fiyatları yarın 4.400 lira en yüksek, 1.499 lira en düşük olacak.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,3 artarak 2 milyar 257 milyon 121 bin 651 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 280 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 312 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanması - Son Dakika

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