Elektrik piyasasında yarın megavatsaat başına fiyat en yüksek 4 bin 400 lira oldu

Elektrik piyasasında yarın megavatsaat başına fiyat en yüksek 4 bin 400 lira olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre gün öncesi piyasada yarın megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 2 bin 874 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Bugün spot piyasadaki işlem hacmi düne göre yüzde 1,05 azalarak 1 milyar 877 milyon 17 bin 121 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 2 bin 874 lira 39 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,05 azalarak 1 milyar 877 milyon 17 bin 121 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 400 lira, en düşük 03.00 ve 04.00'te 2 bin 874 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 516 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 555 lira 18 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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