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Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte oranlar - Son Dakika

Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte oranlar

01.02.2022 00:06

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle birlikte 150 kilovat olarak belirlenen limitin 210 kilovata çıkarılacağını duyurdu. Bu sözlerden sonra vatandaşlar ceplerinden çıkacak tutarı merak etmeye başladı. Yeni tarifeye göre; 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak. Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL'ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha düşük olacak.

1 Ocak 2022 itibarıyla mesken aboneliklerinde elektrikte kademeli tarifeye geçildi. Elektrik tüketiminde günlük ortalama 5 kilovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 5 kilovatı aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanması kararlaştırılmıştı. Böylece 38 milyon hane için 150 kilovata kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dahil 1,37 TL'den, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olmuştu.

VATANDAŞ YÜKSEK FATURADAN DERT YANIYORDU

Ancak vatandaş aylık 150 kilovatın az olduğunu ve faturaların ocak ayında 10-15 günlük zamlı olmasına rağmen çok yüksek gelmesinden şikayet etmişti. Bu gelişme üzerine hükümet, kademeli tarifede vatandaşın lehine olacak şekilde değişikliğe gitme kararı aldı.

İNDİRİMLİ TARİFENİN KOTASI YÜKSELTİLİYOR

Kabine toplantısı sonrası konu hakkında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikte indirimli tarifenin 210 kilovata çıkarılacağını duyurdu. Erdoğan, "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.

42 LİRA DAHA AZ ÖDENECEK

Bu açıklamadan sonra vatandaşlar ceplerinden çıkacak tutarı hesaplamaya başladı. Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye'de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh. Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak. Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL'ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha düşük fatura demek. Aynı hesaba göre 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin 253 kilovatsaate ulaşan faturası ise aylık 418,2 TL'den 376,2 TL'ye inecek.

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Son Dakika Ekonomi Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte oranlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte oranlar - Son Dakika
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