Elektrik tesislerinin tamamlanmasında referans olan inşaat süreleri belirlendi - Son Dakika
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Elektrik tesislerinin tamamlanmasında referans olan inşaat süreleri belirlendi

18.03.2022 08:23
Elektrik tesislerinin tamamlanmasında referans olan inşaat süreleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik enerjisi üreten tesislerin önlinsans ve tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat süreleri yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik enerjisi üreten tesislerin önlinsans ve tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat süreleri yayımlandı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektriksel kurulu gücü (MWm) 5 ve 5'in altında olan tesisler için önlisans süresi 24 ay, 5-50 arasında (50 dahil) 30 ay, 50'den yukarı kurulu güçlerde 36 ay olarak referans süreleri uygulanacak.

Termik üretim tesislerinde ise referans inşaat süresi üretim tesisi tipine göre 18-66 ay arasında değişecek. Hidroelektrik tesislerinde, kanal tipi ve rezervuarlı olmasına göre inşaat süreleri 38 ile 72 ay arasında değişecek.

Rüzgar, jeotermal, güneş, biyogaz, hidrojen enerjisi, dalga ve gelgit enerji kaynaklarının bulunduğu üretim tesis tiplerinde ise kurulu güçlere göre 22 ile 46 arasında değişen inşaat süreleri referans olacak.

Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ve/veya üniteleri kurulması durumunda ise, üretim tesislerinin işletmede olup olmadığına bakılmaksızın kurulu güçlerinden bağımsız olarak 18 ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik tesislerinin tamamlanmasında referans olan inşaat süreleri belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik tesislerinin tamamlanmasında referans olan inşaat süreleri belirlendi - Son Dakika
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