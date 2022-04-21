Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor

21.04.2022 09:58
Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından "EUAS International AŞ" unvanlı yeni şirket kurulacak.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından "EUAS International AŞ" unvanlı yeni şirket kurulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her biri 1 dolar değerindeki 150 milyon nominal hisseyle EÜAŞ'ın hakim ortak olarak kuracağı Ankara merkezli EUAS International için sermaye miktarı 2 milyar 195 milyon 565 bin lira olarak belirlendi.

Kararda, sermaye büyüklüğünün 31 Mart tarihli dolar kuru üzerinden hesaplandığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin gümrüksüz akaryakıt miktarı azami 350 litre olacak Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin gümrüksüz akaryakıt miktarı azami 350 litre olacak Ankara Mamak'taki bazı taşınmazların özelleştirme sürecinde yapılan itirazlar reddedildi Ankara Mamak'taki bazı taşınmazların özelleştirme sürecinde yapılan itirazlar reddedildi

cumhurbaşkanı, Ankara, Gazete, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik Üretim AŞ 'EUAS International' unvanlı yeni şirket kuruyor - Son Dakika


Son Dakika
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
08:51 Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü
08:49 21 Nisan güncel döviz fiyatları: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:06:08. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement