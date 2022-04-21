Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor - Son Dakika

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından "EUAS International AŞ" unvanlı yeni şirket kurulacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, her biri 1 dolar değerindeki 150 milyon nominal hisseyle EÜAŞ'ın hakim ortak olarak kuracağı Ankara merkezli EUAS International için sermaye miktarı 2 milyar 195 milyon 565 bin lira olarak belirlendi.
Kararda, sermaye büyüklüğünün 31 Mart tarihli dolar kuru üzerinden hesaplandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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