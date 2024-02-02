 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elektrikli araç sahipleri uzun yola çıkmakta tedirgin - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elektrikli araç sahipleri uzun yola çıkmakta tedirgin

Elektrikli araç sahipleri uzun yola çıkmakta tedirgin

Elektrikli araç sahipleri, şarj istasyonlarının büyük şehirler dışında yetersiz olduğunu düşünüyor. Şehirlerarası yolculuklarda şarj istasyonlarının azlığı ve doluluk durumu nedeniyle sürücüler tedirginlik yaşıyor. Elektrikli araç kullanıcıları, daha fazla şarj istasyonunun kurulmasını ve hızlı şarj seçeneklerinin artırılmasını talep ediyor.

02.02.2024 19:25  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrikli araç sahipleri uzun yola çıkmakta tedirgin

Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonlarının büyük şehirler dışında yetersiz olduğunu düşünüyor

İSTANBUL - Elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya devam ederken buna paralel olarak şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Sürücüler ise şarj istasyonlarının büyükşehirler dışında yeterli olmadığını düşünüyor.

Elektrikli araçlara geçiş her geçen gün artıyor. Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapan sürücüler şarj istasyonlarının konumlarını hesap etmek zorunda kalıyor. Özellikle uzun yola çıkacak sürücüler şarj istasyonlarına ulaşım konusunda tedirginlik yaşayabiliyor. Sürücüler İstanbul gibi büyükşehirlerde istasyonlara kolayca ulaşsa da şehirlerarası yolculuk esnasında istasyonların yeterli olmadığını düşünüyor.

Şarj istasyonlarının yaygınlaşması konusunda görüş belirten Semih Özbek isimli elektrikli araç kullanıcısı, "İnsanlar elektrikli araçlara ülkemizde ilgi gösteriyor. Şarj istasyonları İstanbul için yeterli sayılabilir. Şehir dışına çıkıldığında ise her noktada istasyon bulunmuyor. Bazen şehir dışında az olan istasyonlara ulaştığınızda dolu olabiliyor. Uzun yola çıkmadan önce şarj için durulacak noktaların planlanması gerekmektedir. Benzin istasyonları ve daha fazla lokasyonda istasyonların artırılmasını umuyorum" dedi.

Özbek, "Hızlı şarjlar daha çok tercih ediliyor, hızlı olmayan şarjlar ile şarj etmek 4-5 saati bulabiliyor. DC dediğimiz hızlı şarjlarda yarım saat beklediğimizde yeteri kadar şarj edebiliyorum. Elektrikli araçlar maliyet açısından ve çevre temizliği açısından daha uygun. Elektrikli araçlara geçişte vergilendirme gibi konularda kolaylıklar sağlanmasını ve bu sayede dönüşümün yaygınlaşmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul, Ulaşım, Çevre, Enerji, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli araç sahipleri uzun yola çıkmakta tedirgin - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli araç sahipleri uzun yola çıkmakta tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement