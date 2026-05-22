Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

22.05.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisanda Türkiye'de elektrikli araç şarj soket sayısı %2,55 artarak 43 bin 9'a ulaştı.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,55 artarak 43 bin 9'a yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,29 artışla 3 bin 295 megavata çıktı.

Nisanda şarj istasyonlarının toplam elektrik tüketimi 61 milyon 652 bin 189 kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 59,98'ine denk gelen 36 milyon 977 bin 647 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 24 milyon 674 bin 542 kilovatsaatlik tüketim diğer istasyonlardan sağlandı.

Yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip yeşil şarj istasyonları, elektrikli araçların karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kullanımının teşvik edilmesinde önemli rol oynuyor.

İstanbul, tüketimde ilk sırada

Nisanda elektrikli araç şarj tüketiminde ilk sırayı 19 bin 651 megavatsaatle İstanbul aldı. İstanbul'u 9 bin 410 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 604 megavatsaatle İzmir takip etti.

Toplam şarj soket sayısı nisanda 43 bin 9'a yükseldi, martta ise 41 bin 938 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde AC şarj soket sayısı 24 bin 468'e, DC şarj soket sayısı da 18 bin 541'e ulaştı.

Öte yandan, martta 411 bin 796 olan elektrikli araç sayısı nisanda 427 bin 486'ya yükseldi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

09:44
Bu iş tamam Salah’ın Fener’e imzası artık kesin gibi
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:04:19. #7.13#
SON DAKİKA: Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.