Elektrikli Araç Şarj Soketleri Artıyor - Son Dakika
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Elektrikli Araç Şarj Soketleri Artıyor

22.07.2026 12:56
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Haziranda Türkiye'de elektrikli araç şarj soket sayısı %2,09 artarak 45.097'ye ulaştı.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,09 artarak 45 bin 97'ye çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,90 artarak 3 bin 545 megavata yükseldi.

Haziranda şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 72 bin 530 megavatsaat oldu. Bunun yüzde 59,42'sine denk gelen 43 bin 95 megavatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 29 bin 436 megavatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

İstanbul tüketimde ilk sırada

Rapora göre, haziranda tüketimde ilk sırayı 20 bin 902 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 9 bin 884 megavatsaatle Ankara ve 4 bin 624 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı yaklaşık 45 bin 97'ye yükseldi. Soket sayısı mayısta 44 bin 175 olarak kayıtlara geçmişti.

Haziranda AC şarj soket sayısı 25 bin 434'e, DC şarj soket sayısı ise 19 bin 663'e ulaştı.

Öte yandan, mayısta 440 bin 327 olan elektrikli araç sayısı haziranda 450 bin 38'e yükseldi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araç Şarj Soketleri Artıyor - Son Dakika

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