Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırıyor

Dünyada 2023'te elektrikli araç satışları 20 milyonu geçmesi bekleniyor, pazar payı %25'i aşacak.

14.05.2025 08:52
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Dünyada bu yıl elektrikli araç satışlarının 20 milyonu aşacağı ve satılan tüm araçların yüzde 25'inden fazlasını oluşturacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yıllık olarak yayımladığı Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, küresel ekonomideki belirsizlikler ve otomotiv sektörüne yönelik baskılara rağmen elektrikli araç satışları büyümeye devam ediyor.

Dünyada elektrikli araç satışları 2024'te 17 milyonu aşarken, bu araçların pazar payı da ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı. Çin, geçen yılki satışların yarısından fazlasını oluşturarak pazardaki liderliğini korudu. Geçen yıl Çin'de satılan 11 milyon elektrikli araç, 2022'de dünya çapında satılan toplam elektrikli araç sayısına eşit oldu.

Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan piyasalarda da geçen yıl elektrikli araç satışları yüzde 60 seviyesinde büyüme gösterdi.

ABD'de satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda yüzde 10 arttı, Avrupa'da ise teşvikler ve destekleyici politikaların zayıflamasıyla satışlar durgun seyretti.

Çin'de geçen yıl satılan elektrikli araçların üçte ikisinin fiyatı, satın alma teşvikleri olmamasına rağmen konvansiyonel araçların altında gerçekleşti ancak birçok ülkede elektrikli ve geleneksel araç fiyatları arasındaki makas açık kalmaya devam etti.

Satışlar yılın ilk 3 ayda yüzde 35 yükseldi

Bu yılın ilk 3 ayında ise elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 35 artış gösterirken, bu yıl dünya çapında satılan her 4 araçtan birinin elektrikli olacağı öngörülüyor. Devam eden büyümeyle, bu yıl toplam elektrikli araç satışlarının 20 milyonu aşması bekleniyor.

Küresel ekonomik büyüme, ticaretin gelişimi ve sanayi politikaları, elektrikli araç sektörünün görünümünü etkileyebilir ancak elektrikli araç fiyatlarının daha erişilebilir hale gelmesi satışları destekliyor.

Rapora göre, elektrikli araçların yakıt maliyeti birçok pazarda daha ucuz hale gelmeye başladı. Petrolde varil fiyatının 40 dolar seviyesine düşmesi halinde bile Avrupa'da halihazırda elektrikli bir aracı evde şarj ederek çalıştırmanın maliyeti, geleneksel araç yakıt maliyetinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonomideki önemli belirsizliklere rağmen elektrikli araç satışlarının güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiğini belirtti.

Elektrikli araç satışlarının uluslararası otomotiv sektörü için önemli sonuçlar doğuracak şekilde rekor kırmaya devam ettiğine işaret eden Birol, "Bu yıl, dünya çapında satılan her 4 araçtan en az birinin elektrikli olmasını ve gelişmekte olan birçok ekonomide büyümenin hızlanmasını bekliyoruz. 2030 itibarıyla, elektrikli araçların giderek daha uygun fiyatlı hale gelmesiyle, dünyada satılan her 5 araçtan en az ikisinin elektrikli olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırıyor - Son Dakika

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