Elektrikli Araç Satışlarında Artış - Son Dakika
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Elektrikli Araç Satışlarında Artış

10.07.2026 07:43
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Haziranda elektrikli araç satışları %7 artarak 2 milyon, yılın ilk yarısında ise 9,6 milyon oldu.

Dünyadaki elektrikli araç satışları haziranda yıllık bazda yüzde 7 artarak 2 milyon olurken, yılın ilk yarısındaki satışlar 9,6 milyona ulaştı.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, haziran ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay dünyada 2 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar yıllık bazda yüzde 7 artarken, önceki aya göre yüzde 11 büyüdü. Küresel elektrikli araç satışları yılın ilk yarısında ise yıllık bazda yüzde 2 artışla 9,6 milyona ulaştı.

Avrupa'da haziranda 530 binle rekor sayıda elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi aylık bazda yüzde 28, yıllık bazda ise yüzde 31 büyümeye karşılık geldi. Avrupa'da elektrikli araç satışlarındaki rekor artışta destekleyici yasal düzenlemeler ve Orta Doğu'daki savaş sonrası yükselen akaryakıt fiyatları etkili olmaya devam etti.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı Çin'de satışlar haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 düşüşle 1 milyon oldu. Satışlar yılın ilk yarısında 4,9 milyonla geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin yüzde 14 altında kaldı.

Öte yandan, Çinli elektrikli araç üreticilerinin hazirandaki ihracatı 500 binle yeniden rekor kırdı.

Kuzey Amerika'da hazirandaki elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalarak 130 bin oldu. Bölgedeki satışlar yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 20 düşüşle 730 bin olarak hesaplandı.

Özellikle ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor.

Dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları ise haziranda yıllık bazda yüzde 98 artarak 300 bin oldu. Satışlar yılın ilk yarısında yüzde 91 büyümeyle 1,4 milyona yükseldi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araç Satışlarında Artış - Son Dakika

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