Elektrikli Araç Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı: İşletmeciler, Yeni Ünite Açmak İçin Epdk'ya Ruhsat Sunacak

Elektrikli araçlara enerji temininin sağlandığı şarj ünitelerine yeni bir istasyon eklemek isteyen işletmeciler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) sunmaları gerekecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Buna göre; şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca, şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması zorunlu oldu.