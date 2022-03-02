Elektrikli bisiklette Avrupa'ya ihracat rekoru - Son Dakika
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Elektrikli bisiklette Avrupa'ya ihracat rekoru

02.03.2022 12:37
Elektrikli bisiklette Avrupa'ya ihracat rekoru

Türkiye'de son dönemde elektrikli bisiklet pazarı ile ilgili yaşanan gelişmeler ve gelen haberler yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Türkiye'de son dönemde elektrikli bisiklet pazarı ile ilgili yaşanan gelişmeler ve gelen haberler yüzleri güldürmeye devam ediyor. 2021 yılında Türkiye'den Avrupa'ya rekor seviyede ihracat gerçekleştirildi.

Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet üreticiler Derneği (Motoder) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci sektörün geldiği nokta ve geleceği hakkında bilgiler verdi. Müjdeci, pandemi başlangıcı ve sonrasında pozitif ayrışan sektörün özellikle Avrupa pazarından gelen verilerle Türkiye'de yapılacak yatırımların önünü daha da açtığını ifade etti. Müjdeci, dernek üyeleri ile yapmış olduğu toplantılar hakkında da vermiş olduğu bilgilerde, özellikle yerlilik oranını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini, hali hazırda AB Standartlarında üretim yapan üyelere, dernek adına teşekkür etti. Başkan yardımcısı Müjdeci, 2021 yılında Avrupa'ya 110 bin Adet elektrikli bisiklet ihracatı yapıldığını, yapılan bu ihracatın yüzde 62'sini dernek üyelerinden Manisa ve Gaziantep'te üretim yapan RKS Otomotivin yapmış olmasının ülkemiz adına gurur verici olduğunu dile getirdi. Katma değeri yüksek ürünlerle pazar payının daha artacağına inandığını vurgulayan Müjdeci, "İhracat lideri olan RKS Otomotiv'in yatırımlarına hız kesmeden devam edecektir. Hali hazırda Gaziantep ve Manisa üretim tesislerinin yanında geçen yıl haberlere konu olan Bilecik'te 92 bin metrekare kapalı alana sahip Avrupa'nın en Büyük Elektrikli Bisiklet Üretim tesisinin de temellerinin atıldı. Eylül 2022 itibariye üretime başlayacağı müjdesi verilmişti" diye konuştu.

Müjdeci, Pazar hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelerden de bahsederek, özellikle Avrupa pazarında 2020-2021 yılları arasında elektrikli bisiklet satış adetleri ile 2022-2025 yılları arasında öngörülen satış adetlerini paylaşarak, Türkiye'nin büyük oyuncular arasına girmesinin önünde hiçbir engel olmadığını da belirtmiştir. - İSTANBUL

Elektrikli bisiklette Avrupa'ya ihracat rekoru
Elektrikli bisiklette Avrupa'ya ihracat rekoru

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Motosiklet, Bisiklet, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektrikli bisiklette Avrupa'ya ihracat rekoru - Son Dakika


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