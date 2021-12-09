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Elektrikli eActros'ta Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi imzası - Son Dakika

Elektrikli eActros'ta Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi imzası

09.12.2021 13:55
Elektrikli eActros'ta Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi imzası

Mercedes-Benz Yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon Mercedes-Benz eActros'un çeşitli kapsamları, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri tarafından geliştirildi.

Mercedes-Benz Yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon Mercedes-Benz eActros'un çeşitli kapsamları, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri tarafından geliştirildi.

Mercedes-Benz Trucks'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan Mercedes-Benz eActros, 2021 yılı itibarıyla seri üretime alındı. Mercedes-Benz eActros'un prototipten seri üretilecek bir araca dönüştürülmesi sürecinde, 2018'den günümüze analiz edilen müşteri testlerinin sonuçlarına göre geliştirilip seri üretime alınan eActros'ta, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE imzası bulunuyor.

eActros için Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; başlangıç aküsü ve kabloları ile düşük gerilim güç dağıtma üniteleri gibi sistemlerin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekiplerindeydi.

AR-GE ekipleri eActros'taki, AVAS (Sesli yaya uyarı sistemi), Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı Sistemi ile Yüksek ve Düşük Gerilimli Güç Sistemlerini geliştirdi. Bununla beraber global proje destek ve koordinasyonu ile şasi & kabin modelleme ve hesaplama konularında da Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin geliştirme faaliyetlerinde imzası bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai, "Daimler Truck ağı içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan İstanbul AR-GE Merkezimiz ve Aksaray AR-GE Merkezimiz çok çeşitli alanlarda yetkinliklere sahip. Mercedes-Benz yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon Mercedes-Benz eActros'un çeşitli kapsamları da Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekiplerimiz tarafından geliştirildi. eActros için geliştirdiğimiz bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken bazı sistemlerin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekiplerindeydi. Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların geleceğini Türkiye'den belirlerken, gerçekleştirdiğimiz mühendislik ihracatları sayesinde hem ülkemizin hem de Aksaray'ın konumunu da kuvvetlendiriyoruz." dedi.

Elektrikli kamyonlar için dev şarj istasyonu yatırımı

Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile Türkiye'de bir ilke imza atıyor. İki aşamada tamamlanması planlanan projenin ilk etabında tek seferde 350KW kapasite sağlayan 2 adet şarj dolum istasyonu yatırımı gerçekleştiriliyor. Aralık 2021'de devreye alınması planlanan bu yatırım için yaklaşık 400 bin Euro'luk yeni yatırım yapıldı. - İSTANBUL

Elektrikli eActros'ta Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi imzası
Elektrikli eActros'ta Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi imzası
Elektrikli eActros'ta Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi imzası

Araştırma Geliştirme, Mercedes Benz, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektrikli eActros'ta Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi imzası - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektrikli eActros'ta Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi imzası - Son Dakika
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