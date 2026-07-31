Elektrikli otobüslerle bilet fiyatları yüzde 60 düşecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin en büyük mahallelerinden biri olan Koçyazı'nda 'Mahalle Sohbetleri' toplantısında bir araya geldi. Ulaşım ücretlerinin yüzde 60 düşeceğini belirterek "Elektrikli otobüs için de güneş panelleri kuruyoruz. Elektriği de güneşten üreteceğiz. Bu yatırımlar bittiği zaman, şu anki bilet fiyatlarımız yüzde 60 ucuzlayacak" dedi.

Koçyazı Mahallesinde bulunan halı sahada toplanan kalabalığa hitap eden Başkan Özlü, gece gündüz çalıştıklarını belirterek "Sizleri dinlemeye, sizlerin taleplerinizi, isteklerinizi dinleyip onları yerine getirmek için geldik. Gece-gündüz çalışıyoruz. Ama bu çalışmalarımızda sizlerin taleplerini yerine getirmede eksik olduğumuz noktaları ve sizlerin ilave isteklerini gidermek için bu akşam buradayız. Gelmeden önce mahalle muhtarımız, mahalle sakinlerimiz ile istişare ettik. Biz sizlerin sorunlarını biliyoruz. Bunları not ettik. İçinizden gelen ne varsa, Faruk beyi görsek de sorsak diyeceğiniz ne varsa bu akşam burada konuşalım. Benim en çok arzu ettiğim şey sizlerin gönlünü kazanmaktır. Sizin gönlünüze yatmayan, tasdik etmeyeceğiniz hiçbir şey yapmak istemem" dedi.

Düzce için 100 proje çalışmaları

İki yıl önce seçimler sırasında da Koçyazı sakinlerine geldiklerini belirten Özlü, "Dedik ki 'biz sizler için bütün Düzce için 100 proje yapacağız.' Bunu da bir kitap halinde yayınladık. Hani derler ya söz uçar yazı kalır diye. Bu kitap bizi bağlıyor. Kimse bu şehir için yapacaklarını bir kitap halinde toplayıp sizlere sunmadı, biz sunduk. Biz sizlerle karşılaşmayı, sizinle birlikte olmayı, sizin gönlünüzde olmayı çok çok arzu ederiz. Bu toplantılar yapıldığı zaman insanlar diyor ki seçim mi var? Çünkü bu ülkede siyasetçilerin seçimden seçime insanları ziyaret ettikleri ve olmayacak taahhütte bulunduklarını biliyoruz. Seçimlerin üzerinden 2 yıl zaman geçti. Seçimlere 3 yıla yakın zaman var. Seçim falan yok ama biz buradayız. Bizim görevimiz yapılabilecek olanları sizlere anlatmak, sizlerin tasdikini almak ve bunları yapmak. Burada 100 proje var. Yaklaşık bugüne kadar 40-45 tanesini yaptık. 55-60 proje var yapmakta olduğumuz ve yapacak olduğumuz. İnşallah bunları da sizlerin güveni ile devraldığımız bu görevin sonuna doğru tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

İçme suyu alt yapı çalışmaları ve asfaltlama

İçme suyu yatırımları noktasında yapılan çalışmalar ve akabinde asfaltlama yapılmasına yönelik planlamalara dair vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerini de ortadan kaldıran Başkan Özlü, şunları kaydetti; "İçme suyu yatırımları için bugünlerde kazılar yapıyoruz. Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını yapıyoruz. 45 Milyon Euro şehir şebekesi, 1,5 milyar TL arıtma tesisi için harcıyoruz. Arıtma tesisimizi kurduğumuz yer yaklaşık 60 dönümdür. Devasa bir yatırımdır. Düzce'nin kuzey bölgesinde Fındıklıaksu deresi üzerinde bir baraj projesi yapıyoruz. Düzce'nin önümüzdeki 50 yıl içme suyu alt yapı problemini ortadan kaldıracak bir yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar 24 kilometre yol kazdık. Bu kazdığımız yerleri hemen asfaltlarsak bunlar çöker. Biz arzu ediyoruz ki biraz toprak otursun. Kazdığımız yerlerde altta yumuşak zemin var. O yumuşak zemini seriyoruz, üzerine boruyu koyuyoruz, üzerine tekrar yumuşak zemin ve onun üzerine çakıl döküyoruz. Bazı yerlerde 4 metreye yaklaşan derinlikte boru döşüyoruz. Bunların çökmemesi için oturması için bir zamana ihtiyacı var. Ama şundan emin olun asfalt ihalemizi yaptık. Bugün, yarın inşallah asfaltlamaya başlayacağız.

Düzce'de yolların toplam uzunluğu bin 21 kilometre. Emin olun bozuk olan yolların, asfalt ihtiyacı olan yolların uzunluğu 100 kilometreyi geçmez. Yani yüzde 10. fakat sosyal medyaya bakıyorum, sanırsınız ki bütün yollar bozuk. Böyle bir şey yok. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletin parasını dikkatli kullanıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum; benim görev sürem bitene kadar asfaltlanmamış bir tek cadde bir tek yol kalmamış olacak. Bundan emin olun."

"Düzce en mutlu 7. İl"

"Bu şehir çok güzel bir şehir ve bu şehirde çok güzel insanlar var. Bu şehre hizmet etmekten kendimi son derece bahtiyar hissediyorum. Ama bu şehirde sayısı az bir kesim var. Bu arkadaşlarımız, maalesef hiç mutlu değiller. Bunlar mutsuzlar" cümleleriyle konuşmasına devam eden Başkan Özlü, "Oysa TÜİK'in yaptığı anketlere göre, şehirlerin yaşanabilirlikleri ölçüldüğünde, Düzce 81 il arasında yaşayan insanların en mutlu olduğu 7'nci il. Eksiklerimiz var mı? Var. Ama bu şehirde yaşayan insanların yüzde 80'i 90'ı mutlu. Bu şehirde yaşamaktan mutlu. Eksiklerimizi gidereceğiz. Biz gerçekten yapmak için varız. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Bizim performans ve başarı kriterimiz, sizlerin memnuniyetidir" dedi.

Üst geçit projesi

Kendilerine iletilen ve yapılması istenen konulara değinen Özlü, "Bunlardan birincisi üst geçit projesidir. Bu mahallenin D-100 karayolundan karşıya bağlantısı konusu önemli. Bu projeyi yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz. D-100 karayolundan karşıya geçireceğiz. Bunu da Rasim Betir Bulvarına bağlayacağız. Burada ilk olarak Karayollarına gittik. Şu anki Ulaştırma bakanımızı Düzce'ye davet ettik. Tespitler yaptık. Üstten bir geçit istediğimizi söyledik. Projenin parasını Düzce Belediyesi ödedi. Kamulaştırma için gerekli maliyetleri biz karşıladık. Bu yaklaşık 500-600 milyon lira civarındaki bir projedir. Bu projeyi yaptığımız zaman Metek – Koçyazı'dan karşıya geçmek kolaylaşacak. Çoban ve Kervan kavşaklarındaki trafiği de rahatlatmış olacağız. Gelecek sene inşallah Metek-Koçyazı ve Rasim Betir Bulvarına çıkan üst kavşak tamamlanmış olacak" dedi.

Toplu taşıma sisteminde devrim geliyor

Başkan Özlü, toplu taşımada 72 bin kapasiteli filo kurduklarını belirterek "Düzce'deki kavşaklar yıllar önce planlanmış kavşaklar. Metrobüsün dönmesi için uygun çıkmadı. Metrobüsün boyu 24 metre bizim kavşakların boyu 12 metre, maksimum 18 metre. Döndüğü zaman arkası dışarıda kalıyor. Projeyi değiştirdik. 250 adet elektrikli otobüse çevirdik. Üzerinde çalıştığımız proje 35 adet 18 metre, 40 adet 12 metre, 190 küsür adette 8,5 metre otobüsten oluşan bir filo kuruyoruz. Bu filonun toplam kapasitesi 72 bin. Yani günlük 72 bin yolcu taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bilmeniz için söylüyorum, toplu taşımada maliyetlerin yüzde 60'ı mazottur. Bu alacağımız otobüsler elektrikli otobüs. Elektrikli otobüs için de güneş panelleri kuruyoruz. Elektriği de güneşten üreteceğiz. Bu yatırımlar bittiği zaman, şu anki bilet fiyatlarımız yüzde 60 ucuzlayacak. Yani 100 lira ödüyorsak 40 lira ödeyeceğiz. Bu köklü bir değişimdir, bu bir devrimdir" dedi.

Başkan Özlü, daha sonra kendisine iletilen ve mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda kapalı pazaryeri, sosyal tesis, kütüphane, çocuk parkı, voleybol sahası gibi taleplerin de üzerinde çalışılması için ilgili birimlere talimat verdi.