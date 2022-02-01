Üye Girişi
Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük! - Son Dakika

Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!

01.02.2022 15:31
Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrikteki '150 kilovatsaat sınırı'nın 210'a çekilmesiyle 'en fazla iki lamba daha fazla yakmaya' imkan tanındığını söyledi.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınırı 210'a yükseltilmişti.

Sözcü'den Selami Aydın'a konuşan Pala, 230 kilovata kadar kullanımın bedava olmasını savunduklarını belirtirken, yeni kararı olumlu bulduğunu ifade etti.

"KABARIK FATURALAR ŞUBAT'TA GELECEK"

Oda başkanı, yeni faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu ifade ederek 'faturaların kabarıklığı'nın şubat ayı okumalarında görüleceğini belirtti.

Vatandaşa gelen faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu belirten Pala; "Esas faturaların kabarıklığını şubat ayı okumalarında göreceğiz. Malum bu gelen faturalar aralık ayından kalma faturalar. Mevcutta 300 liralık bir fatura 450 lirayı buldu. şubatta bu ücret 600 lirayı bulacaktır diye düşünüyorum. Yüzde 100'lük bir artış olacak. Her fatura 3'te bir oranında daha artacak" ifadelerini kullandı.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ 230 KİLOVAT SAAT

Oda başkanı, sınırın 210'a çıkarılmasını şöyle yorumladı: "Elbette günlük tüketim 7 kilovat saat ve altında olursa elektriğe gelen zam aralık ayına oranla yüzde 50 artmış olacak. Bu çok düşük bir eşik. Yapılan bu yeni değişiklikle vatandaşa iki lamba daha müsaade etmiş oldular. Bizim yaptığımız araştırmada dört kişilik bir ailenin ortalama elektrik tüketimi aylık 230 kilovat saat. Fakat bu dar gelirli bir aile için öngördüğümüz tüketim. Hanelerin çoğunda bu aşılacak. Dolayısıyla kademeli tarifeye göre aşım için faturalar yüzde 127'lik zamlı tarife üzerinden belirlenecek."

YORUMLAR
500

Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Faturası, Elektrik Zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:09:25. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement