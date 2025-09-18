Elita Gıda Sürdürülebilir Tarımda Başarı Elde Etti - Son Dakika
Elita Gıda Sürdürülebilir Tarımda Başarı Elde Etti

Elita Gıda Sürdürülebilir Tarımda Başarı Elde Etti
18.09.2025 10:51
Elita Gıda, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla FSA denetiminden başarıyla geçti.

Sunar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Elita Gıda, Türkiye'de ayçiçeği üretiminde sürdürülebilir tarım modelini ilk kez uygulayan kuruluş olarak SAI platformu tarafından yürütülen FSA denetiminden başarıyla geçti.

Tarım, gıda ve biyoendüstri sektöründe Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Sunar Yatırım'ın 10 yıldır uyguladığı çiftçi dostu sürdürülebilir tarım modeli, uluslararası ölçekte geçer not aldı. Sunar Yatırım çatısı altında Türkiye'de ayçiçeği üretiminde sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçiren ilk şirket olan Elita Gıda, SAI (Sustainable Agriculture Initiative/ Sürdürülebilir Tarım Girişimi) platformu tarafından yürütülen FSA (Farm Sustainability Assessment) denetimini başarıyla tamamladı. Şirket, 2025 sezonunda, 9 bin 490 dekar ayçiçeği ve 2 bin 824 dekar mısır üretiminin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde gerçekleşmesini sağladı.

"Çiftçilerimizin her aşamada yanında olduk"

Sürdürülebilir tarım uygulamalarında 10 yılı geride bırakmanın verdiği deneyimle, her yıl üretim süreçlerini daha kapsamlı ve sistematik hale getirdiklerini ifade eden Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, "Geçen yıl ayçiçeğine, mısır üretimini de ekleyerek sürdürülebilir tarım ağımızı genişlettik. Bu sezon ayçiçeğinde 47, mısırda 7 büyük çiftçiyle iş birliği yaptık ve çiftçilerimizin her aşamada yanında olduk. FSA denetimlerinden başarıyla geçmemiz, üretimimizin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu olduğunu ve yüksek kriterleri karşıladığını gösteriyor. Bu yaklaşımla tarımsal verimliliği artırırken gelecek nesillere güvenli ve sürdürülebilir gıda bırakıyoruz" dedi.

Çiftçi dostu sürdürülebilir model

Sunar Yatırım Grup Şirketi Elita Gıda'nın ürün tedarik ettiği çiftçilere sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda bütüncül bir destek sunduğunu vurgulayan Çomu, "İyi tarım, verimli sulama yöntemleri, atık ve depolama yönetimi, hasat süreçlerinin iyileştirilmesi ve enerji tasarrufu gibi konularda eğitimler verirken toprak analizleri ve saha uygulamalarıyla üreticilerimize destek sunduk. Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde çiftçilerin sürdürülebilir üretim için gerekli şartları yerine getirmesini sağladık" diye konuştu.

Sürdürülebilir tarımdan elde ettikleri hammaddelerin, sürdürülebilir tarım etiketi taşıyan Sunar markalı yemeklik yağlarda kullanıldığını da belirten Çomu, Sunar lezzetlerinin sofralara ulaşma aşamasında da sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Sunar Yatırım bünyesindeki Elita Gıda'nın denetimlerini başarıyla geçtiği FSA (Farm Sustainability Assessment) tarımda çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği ölçen uluslararası bir standart olarak öne çıkıyor. Program, toprak sağlığı, su yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çiftçi refahı gibi alanlarda üreticilerden yüksek uyum seviyeleri bekliyor. - ADANA

Kaynak: İHA

