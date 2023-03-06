Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a, Twitter'ın devrine ilişkin para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a, Twitter'ın devrine ilişkin para cezası

06.03.2023 12:04
Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a, Twitter'ın devrine ilişkin para cezası

REKABET Kurulu, Twitter'ın kontrolünü kurul izni olmaksızın devraldığı gerekçesiyle, Elon Musk'a 2022 yılında Türkiye'de elde ettiği gelirin binde 1'i oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

REKABET Kurulu, Twitter'ın kontrolünü kurul izni olmaksızın devraldığı gerekçesiyle, Elon Musk'a 2022 yılında Türkiye'de elde ettiği gelirin binde 1'i oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, 2 Mart'ta gerçekleştirilen toplantısında, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması işlemi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında incelendi. Satın alma işleminin, 4054 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu anlaşıldı. Satın alma sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine karar verildi. Ayrıca, işlemin Rekabet Kurulu'nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Kanun uyarınca, Elon Musk'a 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde 1'i oranında idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Elon Musk'a Rekabet Kurulu'ndan izinsiz devralma işlemi yaptığı gerekçesiyle para cezası Elon Musk'a Rekabet Kurulu'ndan izinsiz devralma işlemi yaptığı gerekçesiyle para cezası

Rekabet Kurulu, Elon Musk, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a, Twitter'ın devrine ilişkin para cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Anne ve babasıyla ilgili gerçeği açıklayan Amedsporlu futbolcudan, Bursa maçı sonrası çarpıcı paylaşım: Vatanı kurtardınız
11:49 Anıtkabir'de ağladığı için tepki çeken Eda Ece'den cevap: Ağlamamam mümkün değil, taş değilim
11:48 CHP'den Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama: Türkiye bir provokasyonla karşı karşıya
11:31 Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti
11:26 Bursa- Amed maçındaki olaylara, ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar
11:12 Tanju Özcan: Akşener adayları dayattı ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne kadar masum tartışılır
11:08 Kızılcık Şerbeti'ndeki "kolonya" sahnesine tepki yağıyor! Oyuncu Janset Paçal'dan ağır eleştiri
11:08 Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Akşener'le ilgili göndermesi olay
10:59 Dolar 18,91 TL seviyesinden işlem görüyor
11:00 Mezarlıkta bulunan ceset, 14 yaşındaki Afgan çocuğa ait çıktı! Katili, üvey ablasının sevgilisiymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2023 12:05:08. #1.12#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a, Twitter'ın devrine ilişkin para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement