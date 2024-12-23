Elon Musk'ın Avukatı Martı'ya Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elon Musk'ın Avukatı Martı'ya Katıldı

Elon Musk\'ın Avukatı Martı\'ya Katıldı

Alex Spiro, Martı'nın yönetim kuruluna katıldı ve şirkete stratejik destek verecek.

23.12.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın baş hukuk müşaviri Alex Spiro, Martı'nın yönetim kuruluna katıldı.

Martı'dan yapılan açıklamaya göre, Spiro, Martı'nın gelecek planları ve stratejik kararlarına destek olacak.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerine New York'ta savcı olarak çalışan Spiro, uluslararası davalardaki başarılarıyla biliniyor. Son zamanlarda Twitter davasındaki etkin rolü ile adından sıklıkla söz ettiren Spiro, halihazırda Tesla'nın avukatlığını yapıyor ve aynı zamanda dünya çapındaki birçok üst düzey şirkete de danışmanlık hizmeti veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Alex'in iş dünyası ve politika alanında geniş bir müşteri portföyüne sahip olmasının yanı sıra, küresel teknoloji girişimcileriyle çalışmış olmasının, şirketlerine ve misyonlarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Öktem, "Alex ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Alex Spiro da dünyanın en başarılı girişimcileri ve şirketleriyle çalışma şansının olduğunu aktardı.

Spiro, Alper ve ekibinin, şimdiye kadar gördüğü en iyiler arasında olduğunu aktararak, "Şirketin ölçeklenmesi ve 2025 yılında karlılık hedefine ulaşması yolunda Martı'yı desteklemekten memnuniyet duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Elon Musk, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'ın Avukatı Martı'ya Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
19:34 Bakan Fidan’da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez Bakan Fidan'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez
18:52 Galatasaray’dan 2024 yılında akılalmaz istatistik Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik
18:49 Nihal Yalçın’dan ’Yalan Dünya’ itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım
18:44 Okan Buruk, Christoph Daum’un rekorunu kırdı Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı
18:34 haberler.comhe99a637935 haberler.com/h/e99a637935
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 14:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın Avukatı Martı'ya Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.