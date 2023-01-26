Tesla'nın açıklaması Bitcoin'i son 5 ayın zirvesine çıkardı - Son Dakika
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Tesla'nın açıklaması Bitcoin'i son 5 ayın zirvesine çıkardı

26.01.2023 17:29

Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın portföyündeki Bitcoinleri satmadığını duyurmasıyla, kripto para piyasasında hareketlenmeler yaşandı. Lider kripto para birimi 23 bin doların üzerine çıkarak son 5 ayın zirvesini gördü.

Kripto piyasası Tesla bilançosunun açıklanmasıyla hareketlendi. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin dün açıklanan dördüncü çeyrek raporunda portföyündeki Bitcoinleri satmadığı görüldü. Şirketin Bitcoin tutmaya devam ettiğini bildirmesi sonrası lider kripto varlık değerlendi. Bitcoin'deki değer kaybı nedeniyle dördüncü çeyrekte Tesla 34 milyon dolar zarar etti.

BİTCOİN SON 5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bilanço öncesi dün 22 bin 300 dolara kadar geri çekilen Bitcoin, akşam saatlerinde toparlandı. Özellikle Tesla raporu sonrası lider kripto para gece 23 bin 800 dolara kadar yükselirken sonrasında 23 bin seviyesine geri çekildi. Böylece Bitcoin son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Ethereum yüzde 3 değer kazanarak 1600 doların üzerine yükselirken altcoinler de toparlandı. Ripple yüzde 1,3 değer kazanarak 0,41 dolardan işlem gördü. Cardano (ADA) ise günlük yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 0.37 dolara yükseldi. Dogecoin yüzde 1,8 değerlenme ile 0,086 dolara, Solana ise yüzde 1,3 değer kazanarak 24,4 dolara yükseldi.

TESLA, 2021 VE 2022'DE YÜKLÜ MİKTARDA BİTCOİN SATMIŞTI

Tesla, ilk olarak 2021'de 1,5 milyar dolara 43 bin 200 Bitcoin aldığını duyurmuş, 2022'nin ikinci çeyreğinde ise sahip olduğu Bitcoinlerin yüzde 75'ini satmıştı. Bu durum o dönem piyasayı olumsuz etkilemişti.

YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Elon efendi biraz daha pozitif konuşda şu bitcoin biraz artsın, baka baka bi hal oldum. Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Tesla'nın açıklaması Bitcoin'i son 5 ayın zirvesine çıkardı - Son Dakika


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