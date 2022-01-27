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Elon Musk'ın Tesla'sından rekor oranda kâr! Geçen yıl toplam 5,5 milyar dolar kazandı - Son Dakika

Elon Musk'ın Tesla'sından rekor oranda kâr! Geçen yıl toplam 5,5 milyar dolar kazandı

27.01.2022 14:03

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021 yılında rekor oranda bir kâr elde etti. Otomotiv devinin kârı yüzde 665 artarak 5,5 milyar dolara yükseldi.

Tesla, 2021'in dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net kârı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 760 artarak 2,3 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği kâr ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 665 artarak 5,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

SON ÇEYREKTE 17,7 MİLYAR GELİR

Tesla'nın geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artışla 17,7 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 10,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

ŞİRKETİN GELİRLERİ GEÇEN YIL YÜZDE 71 ARTTI

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yıl genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara çıktı.

Tesla'nın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 0,24 dolar olan hisse başına kârı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,05 dolar oldu.

2021'DE 936 BİN ARAÇ TESLİM ETTİ

ABD'li otomobil üreticisi 2021'de dünya genelinde 936 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirket, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarının ise bu yıl boyunca üretimi kısıtlamaya devam edeceği konusunda uyardı.

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Otomobil, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'ın Tesla'sından rekor oranda kâr! Geçen yıl toplam 5,5 milyar dolar kazandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın Tesla'sından rekor oranda kâr! Geçen yıl toplam 5,5 milyar dolar kazandı - Son Dakika
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