Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar - Son Dakika

Yaklaşık 12 milyon emeklinin zor duruma düşmemesi için Ramazan bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

CHP geçtiğimiz hafta, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liradan 4 bin 253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini önerilmişti.

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin son 5 yılda sadece yüzde 10 arttığına vurgu yapan DİSK-AR ise emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4 bin 500 TL ikramiye ödenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu önerilere, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz" diye yanıt vermişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.