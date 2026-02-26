Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
26.02.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesinin yüzde 25 artışla 5.000 TL'ye çıkarılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi ile tutarın 5.500 ya da 6.000 TL'ye yükselmesi ihtimali gündemde...

Ramazan ayının devam ettiği günlerde yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi, 2026 yılı Ramazan Bayramı öncesi ödenecek ikramiye tutarına odaklandı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı rakama ilişkin değerlendirmelerde bulunarak olası senaryoları paylaştı.

RAMAZAN BAYRAMI 20 MART'TA BAŞLIYOR

2026 yılı Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte emekliler, ikramiye tutarının ne zaman ve hangi seviyede açıklanacağını merak ediyor. Hükümetin önümüzdeki günlerde rakamı netleştirmesi bekleniyor.

"SÜRPRİZ OLMAYAN" ARTIŞ VURGUSU

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut ekonomik koşullar ve bütçe dengeleri doğrultusunda artış oranının yüzde 25 civarında şekillenebileceğini ifade etti. Karakaş, son aşamada siyasi bir müdahale gerçekleşmezse emeklilerin sürpriz içermeyen bir artışla karşılaşacağını söyledi.

UYGULAMA 2018 YILINDA BAŞLADI

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başladı. Hükümet sonraki yıllarda rakamı kademeli olarak artırdı. 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkan ikramiye, 2023'te 2.000 TL'ye, 2024'te 3.000 TL'ye, 2025'te ise 4.000 TL'ye yükseldi.

5 BİN TL FORMÜLÜ MASADA

Ekonomi yönetimi yüzde 25'lik artış formülünü esas alırsa 4.000 TL olan bayram ikramiyesi 5.000 TL'ye çıkacak. Bu senaryo kulislerde en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

ERDOĞAN DEVREYE GİREBİLİR

Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece müdahil olması halinde farklı rakamların gündeme gelebileceğini belirtti. Bu durumda 5.500 TL seçeneği öne çıkarken, düşük ihtimalle 6.000 TL seviyesinin de değerlendirilebileceğini dile getirdi. Ekonomi yönetimi çalışmasını tamamladıktan sonra nihai tutarı kamuoyuna açıklayacak.

Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir - Son Dakika

Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:08
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi İşte son durum
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:31:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.