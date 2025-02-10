Merak edilen ödemeler için senaryolar netleşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Merak edilen ödemeler için senaryolar netleşiyor

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2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 oranında artışla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplam 6 bin TL ödeme yapmıştı. Ramazan Bayramı yaklaşırken en güçlü senaryoları sizler için derledik.

10.02.2025 10:58
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Emekli bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar olacağı merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artışların yüzde 15,75 oldu. En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklisinde 14 bin 469 liraya, memur emeklisinde ise 19 bin 618 lira seviyesine çıkarıldı. 16,6 milyonun üzerinden emekli ve hak sahibinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde.

İKRAMİYELERDE ENFLASYON ORANLARI BELİRGİN OLACAK

Emekli maaş zammı, emekli promosyon ödemesi gibi kalemlerin ardından milyonların gözü kulağı emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Peki, geçen yıl 3 bin TL'ye yükselmiş olan emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Emekliler bir yandan bayram ikramiyesine yapılacak artışı hesaplamaya başlarken masadaki formüller de belli oldu. Bu konuda 6 aylık enflasyon ile yıllık enflasyon detayları öne çıkıyor. İşte o oranlara göre emeklilerin bayram ikramiyelerinde ortaya çıkması muhtemel rakamlar.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE 3 BİN 500 LİRA MÜMKÜN

Emekli bayram ikramiyesi için masada farklı formüller var. Önümüzdeki haftalarda merak edilen rakam için karar verilmesi bekleniyor. Emekliler Ocak ayında 6 aylık enflasyon olan yüzde 15.75 oranında zam almıştı. Eğer bu oranda bir artış yapılırsa ikramiye 3 bin 472 liraya yükselecek. Bunun yukarı doğru yuvarlanması durumunda ikramiye tutarı 3 bin 500 liraya ulaşacak. İki bayram için toplam ikramiye 7 bin lirayı bulacak.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE 4 BİN 500 LİRA MÜMKÜN

Bir diğer senaryo ise yıllık enflasyon üzerinden yapılması. Emekli ikramiyesinin 2024 yılı enflasyon rakamlarına göre yapılması durumunda ortaya başka rakamlar çıkacak. TÜİK verilerine göre 2024 yılının enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşmişti. İkramiye bu oranda artırılırsa 4 bin 331 liraya çıkacak. Burada da yukarı yuvarlama yapılırsa 4 bin 500 lira rakamı ortaya çıkabilir. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında bir artış yapılmıştı ikramiyeye. Bu yıl da aynı oranda bir artış yapıldığı düşünülürse 4 bin 500 lira rakamı ortaya çıkabilir.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler ilk ikramiyeyi Mart ayında alacak. İkinci ikramiye ödemesi ise Haziranda hesaplara yatacak. 1 Mart itibarıyla emekli maaşı alan herkes Ramazan Bayramı ikramiyesini de alabilecek. Bunun için de Şubat ayı sonuna kadar emeklilik için müracaat yapanlar ikramiyeden faydalanabilecek.

Merak edilen ödemeler için senaryolar netleşiyor

Bayram İkramiyesi, Haberler.com Özel, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merak edilen ödemeler için senaryolar netleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Çakır:
    Seçtiklerin 196 Bin 700 alsın,seçen de 14 Bin 500 alsın,Bu emeklinin ahı sizden çıksın inşalllahhh. 14 2 Yanıtla
  • 5704139:
    Hay ben sizin haberinizin taaaaa….! 10 1 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Ben emekliyim vermesin artış herkes hakettigini yaşasın 7 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    kademeli emeklilik bekliyoruz 2 1 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    böyle mi haber yapıyorsunuz yazıklar olsun size 0 0 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    sus payi 0 0 Yanıtla
  • bedir arslan:
    bu haberi her gün yapmak zorundamısınız 0 0 Yanıtla
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