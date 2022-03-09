Kuveyt Türk'ten promosyon ödemelerinde yenilik - Son Dakika
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Kuveyt Türk'ten promosyon ödemelerinde yenilik

09.03.2022 13:06
Kuveyt Türk'ten promosyon ödemelerinde yenilik

Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyacak olan kullanıcılara özel promosyon ödemeleri sunuldu.

Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyacak olan kullanıcılara özel promosyon ödemeleri sunuldu.

Kuveyt Türk, emeklilere yönelik avantajlar içeren emekli maaşı taşıma paketini güncelledi. Yapılan açıklamaya göre Kuveyt Türk, maaşlarını taşımaları halinde emeklilere faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde 2 bin TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunacak.

Emekli kullanıcılarına Emekli Danışma Hattı hizmeti de veren banka, ayrıca emeklilere özel ücretsiz EFT, havale ve ortak ATM'lerden ücretsiz para çekme hizmetinden çağrı merkezinde öncelikli işlem yapma avantajına kadar birçok ayrıcalık sunuyor. Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler, hem promosyondaki yeni tutarlardan ve önemli hizmetlerden yararlanabilecek ve ilk maaşlarını bankadan da alabilecek.

Tüm banka ATM'leri emeklilerin hizmetinde

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm kullanıcılara, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, bin 500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara bin 750 TL, 1 bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara bin 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 2 bin TL promosyon ödemesinde bulunulacak. Maaşlarına, 7 gün 24 saat boyunca bankanın ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden ulaşma imkanı da bulan emekliler, ayrıca ortak ATM'lerden işlem başına 2 bin TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebilecek.

Emeklileri direkt müşteri temsilcisine bağlayan 'Emekli Danışma Hattı'

Bankanın emekli kullanıcılarına yönelik bir diğer hizmeti ise çağrı merkezinde menüde hiç dolaşmadan direkt müşteri temsilcisine bağlanabildikleri "Emekli Danışma Hattı" oldu. Maaşını bankaya taşıyan tüm emekliler, "0262 723 49 19 - Emekli Danışma Hattı" hizmeti üzerinden her türlü işlem, sorun, talep ve önerileri için müşteri temsilcisine direkt bağlanabiliyor. Açıklamaya göre bankanın sunduğu ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşının e-Devlet üzerinden veya tüm şubeler aracılığıyla Kuveyt Türk'e taşıması yeterli oluyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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