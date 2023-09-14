Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için formül ortaya çıktı! Milyonların zammı yılbaşına kalmayacak

Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. Herkes düzenlemenin tarihini merak ederken, düzenlemenin içeriğine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kulislerde konuşulanlara göre emekli zammı ocak ayına kalmayacak. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla düzenlemenin yapılacağı ve emeklilere seyyanen zam yapılacağı öğrenildi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7.500 TL'DE KALDI

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Emeklilerin tepkilerinin ardından düzenleme için harekete geçen hükümet, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gerekli adımı atacak.

ERDOĞAN: GEREKEN ADIMLARI YIL SONUNA KADAR ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli zammıyla ilgili, ""Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." demişti.

YIL BAŞINDAN ÖNCE SEYYANEN ZAM

Çalışmaların hızlandığı emekli zammıyla ilgili kulis bilgileri de ortaya çıkmaya başladı. Meclis koridorlarında konuşulanlara göre, emekli zammı yıl başından önce yapılacak. Meclis'in açılmasıyla yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında emeklilere seyyanen zam yapılması planlanıyor. Ocak ayında ise normal maaş zammı ve enflasyon farkı gelecek.