Emekli promosyonu almak için son gün! Vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Emekli maaşı promosyonları için kampanya 10 Eylül tarihinde başladı. Sadece kamu bankaları değil, aynı zamanda özel bankalarda kampanyaya dahil edildi. Bunun üzerine bankalar arasında rekabet başladı. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Kampanya için ayrılan süre ise bugün sona eriyor.

KAMPANYA İŞLEMLERİNİ SON GÜNE BIRAKANLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Diğer yandan kampanyaya yönelik işlemlerini tamamlamayan ve son güne bırakan vatandaşlar banka şubelerinin önünde uzun kuyruklara neden oldu. Sivas'ta emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyonundan yararlanmak için son günü bekleyen vatandaşlar yoğunluk yarattı.

Sivas'ta bankaların verdiği maaş promosyonlarından yararlanmak için son günü bekleyenler işlem yaptırabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren banka şubelerine akın etti. 50 kilometre uzaklıkta olan köyden gelen Abdurrahman ışık, "Ben Yakupoğlan köyünden geldim. Daha yeni geldim yarım saat olmadı. Kuyruk uzun 2 saat kadar beklerim belki. 50 kilometre yoldan geldim. 7 bin lira promosyon alacağım sanırım" şeklinde konuştu.