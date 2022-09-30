Emekli promosyonu almak için son gün! Vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Emekli promosyonu almak için son gün! Vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu

30.09.2022 11:12

Emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyon almak isteyenler için bu gün son gün. Henüz promosyon ödemesi almayanlar bugün mesai saati bitimine kadar işlemlerini yapmak zorunda. 30 Eylül'ün son gün olduğunu öğrenenler bankaları doldurdu. Bazı illerde ise vatandaşlar bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Emekli maaşı promosyonları için kampanya 10 Eylül tarihinde başladı. Sadece kamu bankaları değil, aynı zamanda özel bankalarda kampanyaya dahil edildi. Bunun üzerine bankalar arasında rekabet başladı. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Kampanya için ayrılan süre ise bugün sona eriyor.

KAMPANYA İŞLEMLERİNİ SON GÜNE BIRAKANLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Diğer yandan kampanyaya yönelik işlemlerini tamamlamayan ve son güne bırakan vatandaşlar banka şubelerinin önünde uzun kuyruklara neden oldu. Sivas'ta emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyonundan yararlanmak için son günü bekleyen vatandaşlar yoğunluk yarattı.

Sivas'ta bankaların verdiği maaş promosyonlarından yararlanmak için son günü bekleyenler işlem yaptırabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren banka şubelerine akın etti. 50 kilometre uzaklıkta olan köyden gelen Abdurrahman ışık, "Ben Yakupoğlan köyünden geldim. Daha yeni geldim yarım saat olmadı. Kuyruk uzun 2 saat kadar beklerim belki. 50 kilometre yoldan geldim. 7 bin lira promosyon alacağım sanırım" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Yunus Tasci: Her gün promosyon haberi. Çoğunun aslı astarı yok. Yazacak binlerce haber var. Ama yazacak yürekleri yok. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500
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Kaynak: İHA

Sivas, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli promosyonu almak için son gün! Vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Emekli promosyonu almak için son gün! Vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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