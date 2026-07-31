Emekli Şehmus'un Süper Meyve Hayali - Son Dakika
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Emekli Şehmus'un Süper Meyve Hayali

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Adana'da Şehmus Tik, emekli ikramiyesiyle satın aldığı tarlayı aronya bahçesine dönüştürdü.

Adana'da yaşayan Şehmus Tik, emekli ikramiyesiyle satın aldığı bakımsız tarlayı eşiyle aronya bahçesine dönüştürdü.

Tik, Seyhan Belediyesi'nde satın alma şefi olarak görev yapmasının ardından 2021'de emekliliğe ayrıldı.

Emekliliğinin ardından bahçe kurma hayalini gerçekleştirebilmek için arazi satın almaya karar veren Tik, emekli ikramiyesiyle ve ailesinden kendisine kalan küçük bir araziyi satarak 4 yıl önce Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi'nde engebeli alanda yer alan ve bakımsız durumdaki 18 dönüm tarlayı satın aldı.

İş makineleri yardımıyla öncelikle araziyi düzenleyip bakımını gerçekleştiren Tik, bir taraftan da ekimini yapacağı meyveyle ilgili araştırma yapmaya başladı.

Tik, araştırmalarıyla sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronyanın, bölgenin iklimi ve arazi yapısında yetiştirilebileceğini öğrendi.

Bakımını yaptığı arazinin bir bölümüne güneş panelleri yerleştiren, sulama havuzu yaptıran Tik, tarlasına damlama sulama sistemi de kurdu.

Eşinin de desteğiyle arazisinde aronya yetiştiren Tik, hasat edeceği ilk ürünleri Türkiye'nin çok sayıda iline göndermeyi hedefliyor.

"İlk ürünümüz olduğu için bayağı mutluyuz"

Şehmus Tik, AA muhabirine, emekliliğinde bahçe kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Araziyi satın aldığında aloe vera üretmeyi düşündüğünü ancak katma değerinin yüksek olması dolayısıyla aronya meyvesini tercih ettiğini anlatan Tik, bu işte en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Tik, haftanın üç günü eşiyle bahçeye gelerek büyük bir emekle yetiştirdikleri aronyalarla ilgilendiklerini ifade etti.

Kısa süre sonra ürünün hasadını yapacaklarını belirten Tik, şöyle konuştu:

"İlk ürünümüz olduğu için bayağı mutluyuz, şevkliyiz. Ürünümüz, tahminimce 1 tona yakın veya 750 kilogram civarında hasat olacak. İlk verimimiz olduğu için de bayağı bir heyecanlıyız, iyi olacak diye düşünüyoruz. Çiftçilik aklıma en son gelecek işlerden biriydi ama iyi ki de yapmışım diyorum. Birilerine faydam olacaksa ne mutlu bana."

Tik, hasadın ardından ilk ürününü Türkiye'nin her yerine göndermeyi hedeflediğini belirtti.

Zeynep Tik de eşiyle bahçede çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Bahçede ilk etapta çiftçilikle ilgili bilgisi olmaması nedeniyle zorlandığını ancak zamanla işin inceliklerini öğrendiğini anlatan Tik, "Şimdi çok güzel, zevkli. Haftanın üç günü buradayız. Yorucu ama çok güzel çünkü birilerine faydamız olacak." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli Şehmus'un Süper Meyve Hayali - Son Dakika

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