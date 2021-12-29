Emekli ve memur maaş zamlarında son 5 gün! Yüksek zam yolda!
29.12.2021 09:06
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik zammın ardından gözler, 2022 emekli ve memur maaş zam oranlarına çevrildi. Emekli ve memura yapılacak zam 3 Ocak pazartesi açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Memurlar için çok güzel bir anlaşma yapılmış, sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
29.12.2021 09:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş zamlarında son 5 gün! Yüksek zam yolda! - Son Dakika