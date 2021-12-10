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Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları! - Son Dakika

Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!

10.12.2021 09:32

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü ne kadar zam alacaklarına ve maaşlarının ne kadar olacaklarına çevrildi. Ocak'ta memur emeklilerine ilave bir artış gündeme gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de seyyanen zam beklentileri arttı.

Memurlar ve doktorlar için ek iyileştirme adımları, emeklileri de heyecanlandırdı.

Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak olan memurlara ilave bir artış daha yapılması için düğmeye basılırken, bu düzenlemeden memur emeklilerinin de yararlanması bekleniyor.

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.48'e (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) ulaştı.

Buna Aralık enflasyonu ve belirlenecek ilave zam eklenecek, Ocak artışı belli olacak.

İKİNCİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Takvim'de yer alan habere göre memur ve memur emeklilerine yönelik ilave zam düzenlemesi merakla beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de seyyanen zam müjdesi istiyor.

Ocak'ta maaşlarına 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur'lular, buna ilaveten ikinci bir artış beklentisi taşıyor. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 çıktı.Bu orana Aralık ayı enflasyonu eklenecek.

Eğer ilave zam müjdesi gelirse, emeklilerin zam oranı daha da yükselecek

Emekli Maaşı, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • bülent C.: En düşük emekli maaşıda en az asgari ücret kadar olmalıdır. Asgari ücret 4.000 tl den aşağı olmamalı buna bağlı olarakta emekli maaşlarıda minimum 4.000 tl den aşağı olmamalı. Adı üstünde asgari ücret. O zaman 2023 teki seçimlere rahat bir nefes ile girebilir hükümet. Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları! - Son Dakika
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