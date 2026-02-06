Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek - Son Dakika
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
06.02.2026 08:58
2019 yılından bu yana uygulanan ''en düşük emekli aylığı'' düzenlemeleri, sosyal güvenlik sisteminde ciddi bir yapısal krize yol açtı. Yüksek prim ödeyen ile düşük prim ödeyenler arasındaki farkın kapanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ''revizyon komisyonu'' oluşturuldu. AK Parti kurmayları, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurgulayarak Temmuz ayını işaret etti.

Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan "prim-maaş dengesizliği", hükümetin öncelikli gündem maddesi haline geldi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle birlikte, ödediği yüksek primlere rağmen taban aylığa takılan emekli sayısının hızla artması hükümeti harekete geçirdi.

SİTEM SİL BAŞTAN ELE ALINACAK

En düşük emekli aylığına ilişkin artış düzenlemeleri sonrası, daha fazla prim ödeyenlerle düşük prim ödeyenlerin aldığı maaşlar arasındaki makasın kapanması sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı. AK Parti'de bir süredir sosyal güvenlik sisteminin "sil baştan" ele alınmasına dönük başlıklar gündeme geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN SAYISI 5 MİLYONA ÇIKTI

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, hükûmetin 2019'dan bu yana en düşük emekli aylığı alanlara yönelik yaptığı iyileştirmelerin ardından, her zam döneminden sonra en düşük aylık alanların sayısının arttığı kaydedildi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından bu kategoride bulunanların sayısının 5 milyona ulaştığı, 2025 Temmuz döneminde ise bu sayının 3,7 milyon olarak açıklandığı belirtildi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KOMİSYON KURULDU

Ödediği prim daha fazla olmasına rağmen düşük prim ödeyenlerle aynı maaşı alanların sayısının artması üzerine yeni formül arayışına girildiği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına ilişkin bir komisyon kuruldu. Komisyonun, sisteme ilişkin yapılacak revizyonlar ile emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek düzenlemeler üzerinde çalışma yapacağı aktarıldı.

AK Parti kurmaylarının, "Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

"TEMMUZ'DA GÜNDEME GELEBİLİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, "En düşük emekli maaşının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil, 20 bin liralık emekli maaşı ile geçinmek zor" dedi ve yeni düzenlemenin Temmuz ayında gündeme gelebileceğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Akp adaletli mi yıllardır i her şey sizin onayınıza, değil mi 124 17 Yanıtla
    1234 1234:
    ben 9000 binden emekli olanla 3600 veya 5400 günden olan emekli olan pirime göre almali diyorum hepsi bu 79 7
    Ali Levent Ali Levent :
    AKP enkaz devraldı. Yavaş yavaş düzeltiyor yanlışları. Bir 24 yıla daha ihtiyacı var. 1 4
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Her vatandaş eğer emekli oluyorsa maaşlar eşit olması lazım 18 101 Yanıtla
    Rs.172392 Rs.172392:
    nettin Recep 26 5
    veysel yılmaz veysel yılmaz:
    milletvekilleri de aynı olursa olur 0 0
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    bende itiraz ediyorum bu duruma.en düşüğe veriyorsan ver.ama bende yüksek yüksek keserken şimdi niye aynı oran bana yapılmıyor.Yokmu bu konu için dava açan falan. 97 7 Yanıtla
  • ismail Tur ismail Tur:
    milyonların sözylediği konuyu yeni mi anladınız 75 2 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Jetonunuzun düşmediği yıllar içinde oluşan maaş farkını verecek misiniz? 31 4 Yanıtla
