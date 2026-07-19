Emeklilik Göçü: İstanbul Lider - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilik Göçü: İstanbul Lider

19.07.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl Türkiye'de emeklilik nedeniyle en çok göç İstanbul'a yoğunlaştı, Ardahan ise en az verdi.

Türkiye'de geçen yıl 11 bin 885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"nden derlediği bilgiye göre, 2025'te 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti.

İller arası göçün nedenleri incelendiğinde, eğitim, daha iyi konut ve yaşam koşulları, hane/aile fertlerinden birine bağımlı olarak şehir değiştirenler çoğunluğu oluşturdu.

Bununla birlikte, Türkiye'de geçen yıl 11 bin 885 kişi de emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il 1103 ile İstanbul olurken söz konusu ili 921 ile Balıkesir, 828 ile Ankara takip etti.

Emeklilik nedeniyle 2025'te en az göç alan iller ise 3 ile Gümüşhane, 9'ar ile Iğdır ve Siirt oldu.

En az emekli göçünü Ardahan verdi

Emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il İstanbul olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu şehirde emekli olduktan sonra başka illere göç edenlerin sayısı 3 bin 344 oldu. Böylece, emekli olduğu için şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden biri İstanbul'dan taşındı.

Ankara emeklilik nedeniyle 1080 göç verirken İzmir'de söz konusu sayı 694 olarak hesaplandı.

Ardahan, 10 ile emeklilik nedeniyle en az göç veren il olurken Bayburt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi emekli olduğu gerekçesiyle başka ile taşındı.

60 binden fazla kişi ev aldığı için göç etti

Türkiye'de geçen yıl ev aldığı gerekçesiyle şehir değiştiren kişi sayısı ise 60 bin 22 olarak belirlendi.

Ev aldığı için İstanbul'a göç edenlerin sayısı 8 bin 189 olurken Ankara'da 6 bin 779 olarak hesaplandı.

Kocaeli ise daha düşük nüfusa sahip olmasına rağmen İzmir'i geride bırakarak, 2 bin 548 ile ev alanların en çok göç ettiği üçüncü şehir oldu.

Ev alma gerekçesiyle en fazla göç veren il ise 15 bin 135 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Aynı gerekçeyle Ankara'dan göç edenlerin sayısı 3 bin 172, İzmir'den göç edenlerin sayısı ise 2 bin 746 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Ardahan, Türkiye, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilik Göçü: İstanbul Lider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:12
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 12:03:37. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklilik Göçü: İstanbul Lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.