Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Ekonomi yönetimi, emekli bayram ikramiyesinin 2026'da ne kadar olacağına yönelik çalışmalarını sürdürürken masada iki seçenek öne çıktı. Tartışılan formüllerden birinde ikramiyelerin memur zammı oranında artırılması, diğerinde ise ikramiyenin 5 bin TL seviyesine yükseltilmesi değerlendiriliyor.

ZAMLAR NETLEŞTİ, GÖZLER İKRAMİYEDE

Bu yıl geçerli olacak asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklanırken, emekli ve memur zam oranları da geçtiğimiz hafta kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12,19, memur ve memur emeklisinin aylığındaki artış ise yüzde 18,60 olarak netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltileceğini duyurmasının ardından zam tartışmaları büyük ölçüde sona ererken, ekonomi yönetiminin henüz karara bağlamadığı başlık bayram ikramiyeleri oldu.

MASADA 2 SEÇENEK VAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ekonomi yönetimi, bu yıl ilk kez mart ayında ödenecek bayram ikramiyeleri için iki farklı formül üzerinde yoğunlaşmış durumda...

İLK SEÇENEK: MEMUR ZAMMI ORANI YANSITILACAK

İlk seçenekte, memur maaşlarındaki artış oranının doğrudan emekli bayram ikramiyelerine yansıtılması yer alıyor. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde, geçtiğimiz yıl bayram başına 4 bin TL olarak ödenen ikramiyeler 2026 itibarıyla 4 bin 744 TL'ye çıkacak.

İKİNCİ SEÇENEK: SEYYANEN ARTIŞLA 5 BİN – 5 BİN 500 TL ARALIĞI

Diğer seçenekte ise emekli bayram ikramiyelerinde seyyanen artış planlanıyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen ikramiyelerin, bu yıl da benzer bir artışla 5 bin ile 5 bin 500 TL bandına çıkarılması düşünülüyor.

KARARIN ŞUBATTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

İkramiye konusundaki nihai kararın şubat ayında verilerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Haberde, artışta iki formülün dışına çıkılmayacağı da belirtildi.