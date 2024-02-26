Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaracak 8. Yargı Paketi bu hafta TBMM'ye geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaracak 8. Yargı Paketi bu hafta TBMM'ye geliyor

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor. Emeklinin bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi yeni haftada Genel Kurul'da ele alınacak. Yargılama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler de getirecek teklife göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak.

26.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:32
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Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, yeni haftada TBMM'de Genel Kurul gündemine gelecek.

8. YARGI PAKETİ GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan Genel Kurul'da gündemin ilk sırasında 8. Yargı Paketi olacak. Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

YARGI ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

8. Yargı Paketi ayrıca yargılama süreçlerine yeni düzenlemeler getirecek. Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaracak 8. Yargı Paketi bu hafta TBMM'ye geliyor

DEPREM BÖLGESİNDE SANAYİ ALTYAPISINA YÖNELİK DESTEĞİN SÜRESİ UZATILACAK

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin TL\'ye çıkaracak 8. Yargı Paketi bu hafta TBMM\'ye geliyor

Bayram İkramiyesi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaracak 8. Yargı Paketi bu hafta TBMM'ye geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar: yani bize dilenciye verilecek sadaka pakedi desek daha doğru olur 29 2 Yanıtla
  • Azat Deniz: Allah razı olsun ziyadan çok para 15 2 Yanıtla
  • recep belen: Sitaj magduriyeti ne olacak sen ondan haber ver.Elime verdiniz 16 yasinda sigorta kartini ve numarasini simdi yok sayiyorsunuz.31 martta gorusuruz.... 9 4 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Emeklinin hak ettiği para buymuş sanki biraz emekli hak etti ne dersiniz anladınız siz onu 3 0 Yanıtla
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