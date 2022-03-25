Emekliye bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar ne? İşte kulislerde fısıldanan oranlar - Son Dakika

Gazetevatan'ın haberine göre, emekliler bayram ikramiyelerinin ilkini 2 Mayıs'ta alacak. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde ise henüz net rakamlar açıklanmadı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 lira olan emekli ikramiyesi için bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 liraya kadar çıkabilir.

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl ki bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise iki bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.