Emekliye refah payında asgari ücret detayı - Son Dakika
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Ekonomi

Emekliye refah payında asgari ücret detayı

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Emekli aylığını taban seviyeden alan 3,2 milyon kişinin enflasyon farkından yeterli düzeyde faydalanabilmesi için bu yıl da refah payı formülü devreye alınacak.

18.12.2024 15:58
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En düşük emekli aylığının enflasyon oranının altında kalmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl da taban seviyeden aylık alanlara refah payı katkısı sağlayacak. Refah payından en az 3,2 milyon emeklinin ve 3 milyona yakın dul, yetim ve yaşlılık aylığı alan vatandaşın etkilenmesi bekleniyor.

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak artış da ekonomi yönetiminin gündemine girdi. SSK ve BAĞ- KUR emeklisinin aylıklarına yapılacak 6 aylık enflasyon farkını baz alan zamdan 3,2 milyon emekli yeterli düzeyde yararlanamıyor. Bu emeklilerin de 6 aylık artıştan faydalanabilmesi amacıyla refah payı formülü üzerinde duruluyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığına yapılacak refah payı katkısının netleşmesi için asgari ücret zammı ve 6 aylık enflasyon farkı gibi iki göstergeye bakılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI İLAVESİ

Hükümet kanadının, asgari ücretin 2025 yılında yüzde 35'in altında bir oranda artırılması için çalıştığı yorumları yapılıyor. Bu kapsamda, hükümet en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon farkının üstünde kalması için refah payı katkısı yapmaya hazırlanıyor.

2025 İÇİN EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Öte yandan kasım ayı enflasyon oranı tahminlerin üzerinde çıktı. Bu da yıl sonunda enflasyon hedefinin tutma olasılığını düşürdü. Bu nedenle 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16 ila yüzde 18 oranında çıkma olasılığı güçlendi. Eğer Ocak 2025'te yıllık enflasyon, Merkez Bankası'nın yılsonu hedefi olan yüzde 44'ün üzerinde gerçekleşirse emekliler en az yüzde 16 oranında zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 15 BİN TL SENARYOSU

17 milyon emekliden 3,2 milyonu en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira tutarında ücret alıyor. Söz konusu emekliler, 6 aylık zamdan kök aylıkları 10 bin 700 liranın altında kaldığı için yararlanamıyor. Bu kesimin kök aylığına 6 aylık zam oranı dışında refah payı da eklenecek. Böylece, zam oranı 6 aylık enflasyon oranını aşacak. Bu çerçevede en düşük emekli aylığının 13 bin 500 lira ila 16 bin lira arasında bir bantta şekilleneceği ifade edildi.

Emekliye refah payında asgari ücret detayı

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Son Dakika Ekonomi Emekliye refah payında asgari ücret detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Aydaz:
    25000 de YAPSANIZ GİDECEKSİNİZ,, BU MİLLET SİZDEN BIKTI ARTIK 50 15 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    En düşük diye diye, 3600 günde en düşük pirim ödeyenle, 10-12 bin gün en yüksekten pirim ödeyen emeklileri eşitleyinde adaletsizliğin zirvesinde bırakın. 60 2 Yanıtla
  • kenan cinar:
    o sandik onunuze gelecek agaa suriye mevzusunu ballandirarak oy kazanmaya calissanizda emekliler sizi sandiga gomucez acliga sefalete suruklediginiz indanlari suriye meselesiyle oyaliyamazsiniz 22 6 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Emeklilik Bi güvence olmaktan çıktı. Ülkenin içinden geçtiniz. Ama bu millet size bunun hesabını sorar. Yani umarım sorar... 17 5 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    diğer emekliler sanki 40 bin tl alıyormuş gibi algı var.. millettin parasını milete verirken cambazlık peşindeler. 15 2 Yanıtla
  • null:
    milletvekili kendine yüksek emekli maaşı bağlamasını iyi biliyorlar,sandıkta hayırlı işler 12 1 Yanıtla
  • Tarsuslu null:
    şu an piyasada en düşük kira 15.000 lira buna göre en düşük emekli maaşı 22 bin lira olması lazım, zaten Çarşı Pazar her geçen gün biraz daha pahalı oluyor para yetmiyor 11 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Emekli memurlar 2 senedir yok hükmünde, inşaallah bu sefer bir tanesi emekli memurlara haksızlık yaptık, düzeltelim bari der, adam 3500 gün prim ödemiş 12.5 alıyor, diğeri 10.000 gün prim ödemiş 19.000 lira alıyor,sizce manyıklımı ey sgk çalışanları 7 1 Yanıtla
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