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Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 10 firma talepte bulundu - Son Dakika

Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 10 firma talepte bulundu

22.12.2021 10:59
Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 10 firma talepte bulundu

Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine 10 firmanın talepte bulunduğu, bir firmayla ise ön anlaşma imzalandığı bildirildi.

Emet- Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine 10 firmanın talepte bulunduğu, bir firmayla ise ön anlaşma imzalandığı bildirildi.

Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Abdülaziz Çıbuk, Başkan yardımcısı Ali Er, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan kooperatif yönetimi ile İzmir'de faaliyet gösteren bir seramik firmasının tesislerini gezerek bölge sanayi sitesine 350 kişinin istihdam edeceği fabrika kurulması için anlaşma imzaladılar.

Emet ve Hisarcık ilçelerinde sanayinin gelişimi ve istihdama dönüşümü adına büyük önem arz eden ve adım adım ilerleyen Karma Sanayi Sitesine yatırımcı arayış ve görüşmeleri sürüyor. Şu ana kadar 10 firmanın yer talep ettiği alanda kooperatif yönetimi talepte bulunan firmaların işyerlerini tek tek ziyaret ederek, şirket profili, tesisleşme ve benzeri çalışmalarını yerinde inceliyor. Ayrıca firmaların istihdam edeceği işçi sayısı, firmanın işi hayata geçirebilme potansiyeli, cirosu gibi konular değerlendiriliyor. Bu amaçla kooperatif yönetimi ve iki İlçe Belediye Başkanları 4 firma ile görüşme sağlarken, seramik alanında faaliyet gösteren ve 350 kişiyi istihdam edecek firma ile ön sözleşme imzaladılar.

Seramik firmasının makine ithali için siparişi, tesis kurulumu planlamalarına başlaması kadar, kooperatifte jeolojik etüt, imar planı ve parselasyon, doğalgaz, alt yapı oluşumu, enerji konularında çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalarda Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın destekleri ile sürecin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Kooperatif Başkanı Abdülaziz Çıbuk, "Bölgemizin sanayi alanında gelişimi ve bölge insanlarımızın istihdamını sağlayacak sanayi bölgemiz için yönetimimiz ve İlçe Belediye Başkanlarımız ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah 2022 yılı sona ermeden bu çalışmalarımızın meyvelerini alarak yatırımcılarımızı bölgemizde konuşlandıracağız. Her şey bölgemizin gelişimi için" dedi. - KÜTAHYA

Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 10 firma talepte bulundu
Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 10 firma talepte bulundu

Kooperatif, Hisarcık, Seramik, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 10 firma talepte bulundu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 10 firma talepte bulundu - Son Dakika
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