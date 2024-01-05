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Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde Yüzlerce Kişiye İstihdam Sağlanacak - Son Dakika
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Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde Yüzlerce Kişiye İstihdam Sağlanacak

Emet Belediyesi ve Hisarcık Belediyesi işbirliğiyle kurulan sanayi kooperatifi, Emet ilçesine bağlı Yeniceköy Köyü Yeni Mahalle mevkiinde faaliyet göstermektedir. Bölgede kurulan porselen fabrikası ve bambu fabrikasıyla birlikte 2024 yılında yüzlerce kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Emet ve Hisarcık Belediye Başkanları, bu gelişmelerin bölgede heyecan uyandırdığını ve işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlayacağını belirtmiştir.

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde Yüzlerce Kişiye İstihdam Sağlanacak
05.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:15
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Emet Belediyesi ve Hisarcık Belediyesi işbirliğiyle sanayi alanı tahsis edilip kurulan sanayi kooperatifi ile bölgeye orta ölçekli sanayi kazandırma çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşanırken, sanayi bölgesinde 2024 yılı içerisinde yüzlerce kişinin istihdam edilmesinin planlandığı bildirildi.

Emet ilçesine bağlı Yeniceköy Köyü Yeni Mahalle mevkiinde tahsis edilen arazide kurulan Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayide fabrika kurulum çalışmaları devam ediyor. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir, Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ilçe ziyaretlerinde sanayi alanında incelemelerde bulundu. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi Başkanı Abdülaziz Çıbuk ve Başkan Yardımcısı Ali Er çalışmalar hakkında heyeti bilgilendirdi.

"Yüzlerce personel istihdam edecek fabrikanın inşaat çalışmaları sürüyor"

Bölgede ilk yatırımı gerçekleştiren porselen fabrikasının 25 bin metre karelik kapalı alandaki inşaatı devam ederken, 16 kişilik bayan usta öğreticilerini de kursa göndermeye başladı. İlk etapta 350 kişi ile işe başlayacak olan firma, fabrikada usta öğretici olarak çalışacak 8 kişiyi İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitime gönderdi. 8 kişinin eğitimleri tamamlandığında 8 kişilik daha bayan ekibe İzmir'de kurs görecek. Firma, Mart 2024 tarihinde fabrikaya 350 işçi alımı için ön talepleri toplamaya başlayacak. Firma bir sene içerisinde istihdam sayısını 1000'e kadar yükseltecek

Öte yandan sanayi bölgesinde 15 bin metre kare kapalı alan tahsis edilen Bambu fabrikasında da hafriyat çalışmalarına başladı. Ham maddesi Çin'den gelen ve 3 bin 200 çeşit bambudan malzeme üretecek olan firma ilk etapta 150 kişiye istihdam sağlayacak. Ardından burada da personel artırımı ve işlerin büyütülmesi sağlanacak.

"Emet ve Hisarcık için çok önemli bir adım"

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi için yoğun bir çalışma ve destek veren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gelişmelerin bölgede heyecan uyandırdığını ve yatırımcıların devamının geleceğini açıkladılar. Her iki başkan da, bölge halkının işsizliğe bağlı göç ve civar ilçelere işçi taşıma gibi sorunların tarih olacağını ifade etti. 2024 yılının Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayide istihdam hareketliliği başlatacağını söyleyen başkanlar bölgenin hızla gelişimine katkı sağlayacağını vurguladılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde Yüzlerce Kişiye İstihdam Sağlanacak - Son Dakika


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