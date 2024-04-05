Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verdi

Ekonomi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Küreci ve Samrık Köylerinde meyve üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verildi, aşı uygulaması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Küreci ve Samrık köylerinde verilen budama ve aşılama eğitiminde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan aşı kalemleri önceden belirlenen verimsiz meyve ağaçlarına aşılaması gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri daha önceden budamayla kalem aldıklarını, sahada uygulamalı budama yanında aldıkları kalemlerle aşı yaparak meyve ağaçlarını daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtiler. - KÜTAHYA