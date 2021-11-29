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Emet'in alt yapı çalışmalarına 147 milyon TL harcanacak - Son Dakika

Emet'in alt yapı çalışmalarına 147 milyon TL harcanacak

29.11.2021 10:44
Emet'in alt yapı çalışmalarına 147 milyon TL harcanacak

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, alt yapı çalışmalarının ihaleye çıkarıldığı müjdesini verdi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, alt yapı çalışmalarının ihaleye çıkarıldığı müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla Emet halkına seslenerek, alt yapı ve Emet göledinden içme suyu getirme projesi ihalesinin İller Bankası'nca 23 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Emet'in alt yapısını modernize etmede devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Doğan, "Geçmiş tarihlerde projeleri çizilen içme suyu, kanalizasyon alt yapı projelerinin, genel takip, güncellenmesi, sürecin hızlandırılması adına yoğun çaba sarf ettik. Ancak belediyemiz bütçesini aşan proje için, mevcut borç durumu da göz önünde bulundurularak geri kalmak üzereydi. Yarısı devletimizce karşılanacak projenin yarı bedelini İller Bankasına borçlanmak için bile şartlarımız yetersizdi. Ancak memleketimiz için büyük önem arz eden ve geleceğimizi kurtaracak bu çalışma için gerek meclis üyelerimiz, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 150 milyon TL'lik bu işin yarısını devletimiz karşılıyor. Çalışmalarımız sonucu 64,5 milyon TL kredimiz onaylanarak bu işin yapımı için ayrıldı. 64. 5 milyon içinde gerekli hibe ve destek çalışmalarımızı da yürüterek, 50 milyon TL kadar hibe destek elde ettik. Hükümetimizin destekleri ve bulduğumuz hibe destekleri ile neredeyse işin maliyetinin tamamını karşıladık. İhale sürecinin başlaması ile Emet'te değişim başlayacak" dedi.

"150 kilometreyi bulan çalışma yapılacak"

Çalışmalar kapsamında 1 tane bin 500 metreküplük depo, 2 tane 800 metreküplük depo, 16 bin 354 metre sorgun göledinden isale hattı, 2 bin 704 metre servis yolu, 68 bin 853 metre içme suyu boru hattı, 56 bin 822 metre kanalizasyon hattı ve 3 bin 508 metre yağmur kanalı hattı yapılacağını ifade eden başkan Doğan, "Öncelikle 16 kilometre çelik borularla isale hattı ve depolar yapılarak Emet göledinden su ilçemize getirilecek. 68 bin 853 metre içme suyu yeni hattı yapılarak, 3 bin 600 aboneye bağlantısı sağlanacak. 56 bin 822 metre kanalizasyon çalışması yapılarak atıklar, atık su arıtma tesisi yapılana kadar hamam ayağı deresine verilecek. Toplamda 150 kilometreyi bulan çalışma yapılacak" şeklinde konuştu.

"Alt yapı çalışmalarında halkımızın sabır ve desteğini bekliyoruz"

Sürecin meşakkatli geçeceğini ve bu konuda halkın kendilerine destekçi olmasını talep eden Doğan, "Halkımız 40-50 yıllık artık laçkalaşmış alt yapılar nedeniyle su sıkıntıları yaşadı. Yazın ise kaynakların yetersizliği ile sorun yaşandı. Bu soruna geçici çözümler adına takviye su kaynakları temin ederek depolarımıza aldık. Ancak radikal çözüm bu projenin hayata geçmesiydi. Vatandaşlarımızla yaptırdığımız anketlerimizde yüzde 60 önceliğin alt yapıya verilmesini talep ettiler. Bizde bu yola baş koyduk. Bu süreçte halkımızdan da destek bekliyoruz. İhaleden sonra mahalle mahalle, semt semt gezerek halkımızın fikirlerini alacağız, yaşayabilecekleri sıkıntıları aktaracağız. Site yönetimlerimiz süreçte bloklarına hidrofor ve su depoları koyabilirler. İhaleyi alan firma ile iş planları yaparak bölüm bölüm girilmesi ve hızlı takip adına gereğini yapacağız. Bazen susuz kalma bazen çamur içinde kalmalar olacak. Ama çalışmalar bitince hem kendimiz, hem çocuklarımız ve torunlarımız için 50-100 yıl alt yapı sorunu olmayan, alt yapıdan sonra üst yapıları da modernleştirilmiş ışıl ışıl bir Emet'e kavuşacağız. Şimdiden Emetimize hayırlı uğurlu olsun "diye konuştu. - KÜTAHYA

Emet'in alt yapı çalışmalarına 147 milyon TL harcanacak

Hüseyin Doğan, İller Bankası, Türk Lirası, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet'in alt yapı çalışmalarına 147 milyon TL harcanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emet'in alt yapı çalışmalarına 147 milyon TL harcanacak - Son Dakika
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