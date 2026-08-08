Emet Yeni Hükümet Konağı’nın temeli atıldı - Son Dakika
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Emet Yeni Hükümet Konağı’nın temeli atıldı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni Hükümet Konağı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Vali Musa Işın, törende konuşarak Emet Hanı restorasyonu, Emet-Tavşanlı yolu, termal su kaynağı çalışmaları ve organize tarım bölgesi planı hakkında bilgiler verdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kamu hizmetlerinin daha modern, etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacak Yeni Hükümet Konağı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kütahya Valisi Musa Işın, Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Musa Işın, Emet'in önem verdikleri ilçelerden biri olduğunu belirterek, yeni Hükümet Konağı'nın ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.

Emet'te devam eden yatırımlara ilişkin bilgiler veren Vali Işın, Emet Hanı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanarak kısa süre içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Emet- Tavşanlı yolundaki çalışmaların sürdüğünü belirten Işın, bölgede tespit edilen termal su kaynağının değerlendirilmesi amacıyla sondaj çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Vali Musa Işın ayrıca, gerekli şartların sağlanması halinde Simav'ın ardından Kütahya'nın ikinci Organize Tarım Bölgesi'nin Emet'te kurulmasının planlandığını açıkladı.

Köylere yönelik yatırımlara da değinen Vali Işın, geçtiğimiz yıl kullanılmayan 133 köy okulunun sosyal tesise dönüştürüldüğünü belirtti. Işın, bu yıl sağlanan 250 milyon TL ödenekle mevcut programlara ilave olarak 80 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacağını ve su sorunu bulunan köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından kurban kesimi gerçekleştirildi ve temel atma duası yapıldı. Daha sonra Vali Musa Işın ve protokol üyelerinin butona basmasıyla Emet Yeni Hükümet Konağı'nın temeli atıldı.

Vali Musa Işın, yeni Hükümet Konağı'nın kazasız ve belasız bir şekilde en kısa sürede tamamlanarak Emet halkının hizmetine sunulmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emet Yeni Hükümet Konağı’nın temeli atıldı - Son Dakika

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